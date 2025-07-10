Особую экономическую зону «Дубна» признали одной из самых эффективных в России

По результатам 2024 года особая экономическая зона «Дубна» вошла в число лидеров среди российских особых экономических зон, продемонстрировав 93% эффективности. Ранее площадку расширили на 20%, после чего ее площадь составила 335 гектаров.

Эффективность работы особых экономических зон оценивали по 31 показателю, включая деятельность рентабельность бюджетных вложений и качество управления. Площадка в Дубне остается лидером России по числу резидентов — 160.

«Из них — 18 стали резидентами в 2024 году. То, что нашу площадку выбирают новые компании, готовые здесь инвестировать в свои проекты, является одним из самых главных показателей эффективности работы ОЭЗ „Дубна“», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, объем фактических инвестиций на территории площадки превысил отметку в 100 миллиардов рублей.

«В прошедшем году выручка резидентов на 25% превысила показатели 2023 года и составила 85,8 миллиарда рублей, ОЭЗ стала крупнейшим работодателем на севере Подмосковья — число рабочих мест наших резидентов выросло с 7200 до 9350», — подчеркнул генеральный директор площадки Антон Афанасьев.