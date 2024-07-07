В Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»

В Сергиевом Посаде после масштабного обновления открыли лесопарк «Загорское море». Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Воробьев уточнил, что площадь благоустройства составила 50 гектаров. На всей территории провели санитарную очистку леса, сделали подъездную дорогу, обновили лыжную трассу и пешеходные дорожки, восстановили газоны.

«Знаю, как жители любят это место, поэтому постарались сделать его максимально комфортным для отдыха», — подчеркнул он.

В лесопарке появились зоны тихого отдыха с качелями и площадка для воркаута, специалисты установили установили видеонаблюдение и освещение.

«В Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года приведем в порядок еще 11 — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину», — добавил губернатор Московской области.

Он выразил надежду на то, что жителям понравился результат проведенной работы.

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