Особенные дети из Сергиева Посада стали призерами всероссийского турнира по конному спорту
Двенадцать воспитанников Центра имени Мещерякова трижды в неделю занимаются в секции адаптивного конного спорта под руководством Ирины Родосской. Тренер-наставник помогает детям с нарушениями интеллекта, зрения и слуха сохранять стремления и добиваться спортивных результатов.
Например, 15-летняя Ксюша Константинова вернулась из Ессентуков с двумя медалями Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту. Также, 16‑летняя Жанна Климюк, которая не слышит и не разговаривает, тоже показала высокий уровень подготовки.
По словам тренера, занятия развивают зрение и слух, улучшают пространственную ориентировку и общую мозговую активность.
Подготовка ведется в двух дисциплинах — английская езда и рабочая тропа. Достигнутые результаты — плод кропотливой работы наставницы и воспитанниц в течение двух лет.
Медали заняли почетное место на стендах Центра. По мнению коллектива, общение с лошадью — не просто спортивный навык, а особая среда, которая помогает ребенку раскрыться и почувствовать уверенность в себе.