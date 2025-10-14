Особенные дети из Сергиева Посада стали призерами всероссийского турнира по конному спорту

Двенадцать воспитанников Центра имени Мещерякова трижды в неделю занимаются в секции адаптивного конного спорта под руководством Ирины Родосской. Тренер-наставник помогает детям с нарушениями интеллекта, зрения и слуха сохранять стремления и добиваться спортивных результатов.

Например, 15-летняя Ксюша Константинова вернулась из Ессентуков с двумя медалями Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по конному спорту. Также, 16‑летняя Жанна Климюк, которая не слышит и не разговаривает, тоже показала высокий уровень подготовки.

По словам тренера, занятия развивают зрение и слух, улучшают пространственную ориентировку и общую мозговую активность.