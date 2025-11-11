Особенности питания при сахарном диабете назвали в НИКИ детства

В России стартовала неделя, посвященная борьбе с диабетом. Врачи Ники детства напомнили о важности правильного питания для детей с этим заболеванием. Специалисты отметили, что диетотерапия — один из главных элементов лечения, который помогает ребенку расти, развиваться и чувствовать себя хорошо.

«Важнейшая цель современной педиатрии — помочь ребенку с диабетом уверенно взаимодействовать с окружающим миром», — подчеркнула директор НИКИ Детства Нисо Одинаева.

При диабете первого типа, который чаще встречается у детей, важно соблюдать баланс углеводов, белков и жиров, учитывая уровень физической активности и дозу инсулина. В рацион рекомендуется включать сложные углеводы — цельнозерновые каши, овощи и бобовые. Они медленнее усваиваются и не вызывают резких скачков сахара в крови. При диабете второго типа питание строится с ограничением сладкого и жирного, а также с увеличением количества овощей и продуктов, богатых клетчаткой.

«Питание ребенка с диабетом должно быть максимально приближено к возрастным физиологическим нормам. Это не диета в привычном понимании, а образ жизни, основанный на осознанном выборе продуктов», — уточнила заведующая детским отделением эндокринологии НИКИ детства Мария Симакова.

Врачи советуют родителям составлять меню ребенка вместе со специалистом и регулярно контролировать уровень глюкозы. Ведение пищевого дневника и обучение ребенка основам самоконтроля помогают эффективнее справляться с болезнью.