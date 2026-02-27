Особая экономическая зона «Дубна» сохранила лидерство в рейтинге привлекательности

Особая экономическая зона «Дубна» сохраняет лидерство в Национальном рейтинге привлекательности ОЭЗ. Развитие бизнес-инфраструктуры включили в народную программу «Единой России». По словам заместителя гендиректора ОЭЗ по строительству, руководителя фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны Павла Грека, площадка во многом стала передовой для Подмосковья.

«У нас особая экономическая зона технико-внедренческого типа, она создана для поддержки и развития высокотехнологичных компаний. Государственная поддержка резидентов и создание благоприятной инфраструктуры способствуют укреплению производственного потенциала страны, снижению зависимости от иностранных технологий и продуктов, достижению промышленного суверенитета. Это одно из ключевых направлений народной программы „Единой России“ и цель, обозначенная Президентом Владимиром Путиным», — сказал он.

В «Дубне» уже создано более 11 тысяч рабочих мест. Площадка постоянно расширяется — сейчас там достраивают пятую очередь инфраструктуры, которая уже в этом году примет новых резидентов. Ожидается, что к 2025 году в ОЭЗ будут работать около 200 компаний со штатом в 16 тысяч человек.

Одни из крупнейших резидентов площадки — корпорация «Промтех», специализирующаяся на авиастроении, а также фармацевтическое производство «ПСК Фарма» и завод «ЭНКОР».

Как отметил Павел Грек, развитие ОЭЗ не только позволяет создавать новые рабочие места, но и способствует обновлению инфраструктуры.

«В рамках создания ОЭЗ в городе было создано много социально значимых для горожан объектов: городская больница, два детских садика, физкультурный комплекс „Радуга“, мостовой переход через Волгу», — рассказал он.

Предприятия «Дубны» вовлечены в программы привлечения новых кадров. Один из ключевых партнеров — Федеральный университет «Дубна». Также ежегодно проходят конкурсы «Хакатон», конференции молодых ученых и другие тематические мероприятия.

Партия «Единая Россия» провела первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» в Екатеринбурге 19 февраля. На нем правителсьтвао отчиталось о проделанной работе по развитию промышленности и выполнении соответствующих пунктов народной программы. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, всего на эти цели было направлено более 300 миллиардов рублей инвестиций. В новой народной программе впервые появится раздел, посвященный технологическому суверенитету.

Пятилетнюю народную программу в Подмосковье выполнили более, чем на 90%. За это время удалось добиться заметных результатов. По объему экономики регион пошел в топ-3 в стране.