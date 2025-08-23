Основные работы по подготовке котельных к зиме завершили в Мытищах

Котельную № 72, в селе Марфино, проверили в рамках выездной комиссии под председательством заместителя министра энергетики Московской области Аркадия Собенникова и заместителя главы городского округа Мытищи Александра Хаюрова. Участие в комиссии приняли представители администрации округа, надзорных органов и служб Жилищно-коммунального хозяйства. Котельная, в ведении Министерства обороны Российской Федерации, обеспечит теплом более двух тысяч жителей многоквартирных домов, общежитий и ведомственного санаторного комплекса «Подмосковье».



Александр Хаюров отметил, что капитальный ремонт котельной не проводился около 30 лет, это создавало риски в отопительный период. Котельная будет работать на пределе своих возможностей. Заключен договор с подрядной организацией на замену котлов. Работа в определенный период будет осуществляться от старого котла для поставки горячего водоснабжения населению, второй котел будет находиться в стадии обвязки и монтажа с завершением работ до 15 сентября. Параллельно установят третий котел, который будет соответствовать всем техническим требованиям.



Продолжат в селе Марфино и замену тепловых сетей на проблемных участках, что позволит повысить надежность теплоснабжения и обеспечить комфорт жителей в холодное время года.



Администрация городского округа Мытищи и представители Министерства энергетики региона продолжат контролировать ситуацию и проверять ход пусконаладочных работ. Это даст гарантию, что отопительный сезон пройдет без сбоев и жители будут обеспечены теплом.