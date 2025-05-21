Основной период сдачи ОГЭ начался в Подмосковье

Основной период сдачи основного государственного экзамена начался в Подмосковье. Он продлится до 2 июля. Первыми предметами для сдачи стали иностранные языки в письменной форме.

В этом году ОГЭ сдадут свыше 99 тысяч девятиклассников Подмосковья, рассказали в областном Минобразования. Экзамены проведут в 518 пунктах.

«В обеспечении государственной итоговой аттестации задействованы более 15 тысяч специалистов — от руководителей ППЭ до технических специалистов и организаторов», — рассказала министр образования Ингрид Пильдес.

Одним из нововведений в этом году стало использование технологии доставки и обработки материалов по защищенным каналам связи. Их распечатывают на базе пункта проведения экзамена, а затем сканируют и направляют в электронном виде.

«Такая технология позволяет минимизировать риски вмешательства и обеспечить максимальную прозрачность и безопасность процедуры», — отметила Ингрид Пильдес.

Все пункты оснастили металлодетекторами, системами подавления подвижной связи и видеонаблюдением.

В ведомстве отметили рост популярности естественно-научных и технологических дисциплин. Так, количество участников по биологии увеличилось на 20%, по географии — на 13%, по физике и информатике — на 8%.