Основной ход подземного перехода на «Кресте» забетонировали в Люберцах

Строительство пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской продолжается. Подрядчик уже приступил к прокладке инженерных сетей, а открыть движение на объекте планируется до конца года.

Объект возводится в рамках I этапа реконструкции. Сейчас строители монтируют металлоконструкции входных групп, ведут работы по устройству систем водоотведения, электроснабжения и дренажа.

Ход работ проверил глава округа Владимир Волков. Он отметил, что объект очень важный для города, и подрядчик заметно усилился. Самым сложным этапом был перенос коммуникаций в историческом центре — строители находили сети, не учтенные в проекте, но сейчас этот этап пройден.

Протяженность основного хода составит более 90 метров. Для безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, ступени будут с противоскользящим покрытием.

Почти готов и второй переход — на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красной, там уже открыто движение по трем сходам.