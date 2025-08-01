Основной этап строительства крупнейшей поликлиники завершили в Королеве

Возведение нового учреждения здравоохранения на 1000 посещений в смену продолжается в Королеве. В настоящее время пятиэтажное здание полностью построено.

Рабочие закончили монолитные работы, строительство наружных стен, смонтировали кровлю и внутренние перегородки. Практически закончено устройство ливневой канализации. Продолжается установка пластиковых окон, облицовка и утепление внутренних перегородок, устройство водопровода, систем отопления и вентиляции.

Снаружи здания специалисты монтируют вентилируемый фасад, внутри уже приступили к электромонтажным работам, отделке и укладке плитки в помещениях и стяжке пола. Одновременно начались работы по благоустройству окружающей территории.

Новая современная поликлиника станет крупнейшей не только в Королеве, но и во всем Подмосковье. В ней разместятся все основные направления медицинской помощи для взрослых и детей, онкоцентр, дневной стационар, отделения профилактики и реабилитации. Планируется, что в медицинском центре будут работать около 200 врачей и более 300 специалистов среднего звена.