Основательница первой в области школы хореографии из Люберец отметила юбилей

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил с днем рождения почетного гражданина Люберец, заслуженного работника культуры РФ, ветерана труда Татьяну Тропину. Именно она основала первую в Подмосковье хореографическую школу.

В Люберцах Татьяна Ивановна работала больше 40 лет. Под ее руководством танцевальные коллективы регулярно занимали первые места на конкурсах различного уровня.

«Татьяну Ивановну любят и ценят тысячи воспитанников и их родителей — а это, на мой взгляд, наивысшее достижение и самое ценное подтверждение заслуг педагога. С Днем рождения, Татьяна Ивановна! Крепкого здоровья, благополучия и новых побед», — сказал Владимир Волков.

Кроме того, с 1995 года Татьяна Тропина организует Московский областной фестиваль-конкурс русского народного танца «Карусель Московии» и районный фестиваль танца «Ах, ты удаль Люберецкая». В ее копилке много грамот и дипломов.