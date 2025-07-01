Основания под детские площадки обустроят в парке «Дружба» в Люберцах

В парке «Дружба» вблизи озера Черное в Люберцах начали обустраивать основания под детские игровые, спортивные площадки и скейт-зоны. Там также стартовали работы по укладке плиточного покрытия.

Масштабный проект по созданию зоны отдыха в парке «Дружба» реализуют при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Мост через озеро Черное свяжет микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, сейчас подрядчики разбирают временную дамбу под мостовыми пролетами.

«Также проводят работы по прокладке кабелей и гидроизоляции конструкции. В ближайшее время начнется монтаж опор освещения», — добавил руководитель муниципалитета.

Сейчас готовность проекта составляет более 70%. Там появятся места для прогулок, игровые площадки, спортивные объекты, зоны для проведения культурно-массовых мероприятий. Повсюду разместят видеокамеры системы «Безопасный регион». Все работы планируют завершить осенью 2025 года.