Оснащенный технологией компьютерного зрения пешеходный переход появился в Дубне

На улице Приборостроителей в городском округе Дубна установили «умный» пешеходный переход. Для безопасности горожан его оснастили светодиодной подсветкой и видеокамерой.

Современный пешеходный переход появился на улице Приборостроителей вблизи акционерного общества «Тензор». С помощью технологий компьютерного зрения он помогает водителю увидеть пешехода в темное время суток.

При приближении человека к пешеходному переходу встроенный светодиодный диммируемый светильник увеличивает световой поток и, наоборот, уменьшает его, когда пешеход перешел дорогу. Вместе с этим светодиодный дорожный знак также включает световой поток при приближении человека. Встроенная видеокамера распознает пешехода, который подходит к дороге и передает сигнал на контроллер, управляющий светильниками и знаками.

Как написал в своем телеграм-канале глава Дубны Максим Тихомиров, это был один из самых опасных переходных переходов в городе.

«Спасибо команде „Мосавтодор“ и Министерству транспорта за то, что помогли нам реализовать важный проект!» — поблагодарил он.