Ослепшему из-за сахарного диабета подростку вернули зрение в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля вернули зрение 16-летней пациентке. Девушка полностью ослепла из-за осложнений сахарного диабета первого типа.
Пациентка всего за три месяца лишилась не только зрения, но способности передвигаться без посторонней помощи.
«Лечением пациентки занималась мультидисциплинарная команда в составе офтальмохирургов и эндокринологов. Мы выполнили факоэмульсификацию — сложную операцию по удалению набухающего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы с углубленным фокусом. Важно отметить, что у пациентки была сопутствующая близорукость, и подобранная линза не только устранила катаракту, но восстановит стопроцентное зрение и избавит от необходимости ношения очков», — рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.
Пациентка вновь увидела мир уже на следующий день после операции, когда сняли повязку.
Состояние девушки стабилизировалось. Сейчас за ней наблюдают специалисты. В скором времени ее выпишут.