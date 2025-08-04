Ослепшему из-за сахарного диабета подростку вернули зрение в медцентре Рошаля

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля вернули зрение 16-летней пациентке. Девушка полностью ослепла из-за осложнений сахарного диабета первого типа.

Пациентка всего за три месяца лишилась не только зрения, но способности передвигаться без посторонней помощи.

«Лечением пациентки занималась мультидисциплинарная команда в составе офтальмохирургов и эндокринологов. Мы выполнили факоэмульсификацию — сложную операцию по удалению набухающего хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы с углубленным фокусом. Важно отметить, что у пациентки была сопутствующая близорукость, и подобранная линза не только устранила катаракту, но восстановит стопроцентное зрение и избавит от необходимости ношения очков», — рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.

Пациентка вновь увидела мир уже на следующий день после операции, когда сняли повязку.

Состояние девушки стабилизировалось. Сейчас за ней наблюдают специалисты. В скором времени ее выпишут.

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