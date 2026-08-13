Ослепшей на один глаз после падения женщине вернули зрение в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы вернули зрение пациентке, которая почти ослепла на правый глаз после давней травмы. Год назад женщина упала, но не обратилась за медицинской помощью.

Удар привел к разрыву связок, удерживающих хрусталик. В результате он сместился в стекловидное тело и опустился на глазное дно.

«Хирургическое вмешательство было сложным и многоэтапным. Сначала мы провели пациентке витрэктомию — операцию, при которой удаляют стекловидное тело. В полость глаза ввели специальную „тяжелую“ жидкость, чтобы хрусталик „всплыл“. С помощью ультразвука его разрушили на мелкие частицы и удалили, а затем имплантировали и подшили для надежной фиксации искусственный», — рассказала офтальмохирург Люберецкой больницы Виктория Петраш.

После операции зрение удалось значительно восстановить. В очках женщина читает четвертую строку таблицы Сивцева, может читать и ориентироваться в пространстве. Врачи считают это хорошим результатом с учетом давности травмы.

Пациентку выписали под наблюдение офтальмолога по месту жительства. Медики напоминают, что даже после несильного удара головой необходимо обратиться к врачу: последствия незамеченных повреждений могут стать необратимыми.