Осенняя призывная кампания стартовала в Солнечногорске

Осенний призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву, стартовал в Солнечногорске. Он продлится до 31 декабря. Срок военной службы составит 12 месяцев.

Военнослужащие, проходящие службу по призыву, не будут задействованы в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах. Всех призывников направят в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории России.

Также продолжается создание научных, научно-производственных и спортивных подразделений. Информация о требованиях к кандидатам размещена на сайте Минобороны Российской Федерации.

«Служба в Вооруженных силах Российской Федерации является почетной обязанностью каждого гражданина нашей великой Родины, что предусмотрено статьей 59-й Конституцией Российской Федерации. И эту обязанность необходимо выполнять каждому. Служба в Вооруженных силах страны — важный этап в биографии каждого мужчины», — отметил военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

Оповещения о явке будут отправлены в бумажном виде. Их вручат призывникам под расписку или отправят заказными письмами. Неявка в военкомат после получения повестки без уважительной причины может привести к штрафу до 30 тысяч рублей.

Военный комиссариат Солнечногорска расположен на улице Красная, дом № 84. Медицинская комиссия проходит с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00. Призывная комиссия — понедельник, вторник, четверг с 11:30 до 16:30.

По всем вопросам жители Солнечногорска могут обращаться по телефонам горячей линии: 8 (495) 994-13-61; 8 (925) 712-00-30.

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