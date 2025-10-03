Сегодня 10:18 Осенняя призывная кампания началась в Воскресенске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Осенняя призывная кампания традиционно стартует в России 1 октября и длится до 31 декабря. От Воскресенска служить отправятся 166 человек — те, кто не имеет оснований для отсрочки и годен по состоянию здоровья.

На службу по-прежнему призывают молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, в обязательном порядке прошедших медицинскую комиссию. Срок службы не изменился и составляет один год. В зону специальной военной операции новобранцы отправляться не будут.

«Мы поставляем в войска, может быть, это не совсем удачное слово, но это военный жаргон, замечательных ребят. Надеемся, что они достойно отслужат, вернутся к нам и будут работать на наших предприятиях и муниципальных учреждениях», — сказал глава городского округа Алексей Малкин.

Президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 29 сентября. На военную службу в России призовут 135 тысяч срочников.