Осенняя призывная кампания началась в Ступине
В городском округе стартовал осенний призыв. С 1 октября по 31 декабря 2025 года 136 новобранцев должны поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
Призывников направят в части Центрального, Западного и Московского военных округов. Новобранцы могут попасть в Военно-Морской флот или ВДВ, а также в другие силовые ведомства, например в Национальную гвардию и пограничные войска.
Военный комиссар Ступина Юрий Быль рассказал, что особенностью этого года стало оповещение о призыве через личный кабинет на портале госуслуг и через Единый реестр воинского учета.
«Повестка считается врученной с момента появления в реестре. Благодаря новой системе, призывники смогут оперативно получить необходимую информацию и выполнить обязательства перед государством», — отметил военный комиссар.
В этом году продлили действия решения военкомата до одного года. Если призывник признан годным к службе, но по каким-то причинам не направлен в войска во время текущей кампании, решение о его призыве сохраняется, и он может быть призван в следующую кампанию без необходимости повторного освидетельствования.