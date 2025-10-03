Осенняя призывная кампания началась в Ступине

В городском округе стартовал осенний призыв. С 1 октября по 31 декабря 2025 года 136 новобранцев должны поступить на службу в Вооруженные силы Российской Федерации.

Призывников направят в части Центрального, Западного и Московского военных округов. Новобранцы могут попасть в Военно-Морской флот или ВДВ, а также в другие силовые ведомства, например в Национальную гвардию и пограничные войска.

Военный комиссар Ступина Юрий Быль рассказал, что особенностью этого года стало оповещение о призыве через личный кабинет на портале госуслуг и через Единый реестр воинского учета.