Сегодня 09:57 Осенняя призывная кампания началась в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск Подмосковье

Подольск

Армия

По традиции 1 октября начался осенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации. В этом году в городском округе повестки в армию получили свыше 350 человек.

Призывная кампания продлится до 31 декабря. В этом году медицинскую экспертизу проводят по новым правилам. «Очень большое количество заболеваний, по которым раньше признавались негодными к службе в армии, сейчас исключили из перечня. Соответственно количество граждан, имеющих заболевания и не подлежащих призыву, значительно сократится», — рассказал военный комиссар городского округа Вадим Мокляк. Отметим, что юноши, проходящие срочную службу, не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

В военный комиссариат на Большой Серпуховской уже пришли первые призывники в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые люди могли сразу пройти медицинский осмотр у врачей военно-врачебной комиссии округа и узнать результаты заседания призывной комиссии.

Наличие у юноши призывного возраста водительского удостоверения дает ему возможность проходить срочную службу в армии на должности водителя транспортного средства категории С. Такие курсы работают на базе ДОСААФ. Продолжительность обучения составляет три месяца. «Военный комиссариат Подольска торжественно сегодня передал в школу „ДОСААФ“ группу в количестве 30 человек», — сообщил начальник автошколы Антон Тараканов. В церемонии открытия нового учебного года в автошколе приняли участие представители Центрального совета ДОСААФ России, совета ветеранов Подольска и юнармейцы. Курсанты ДОСААФ подготовили для гостей показательное выступление. После торжественной части ребята могли проверить свои силы в спортивных испытаниях, сборке-разборке автомата Калашникова, знании военных званий, а также примерить костюм химзащиты.