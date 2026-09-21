Осенний забег спортсменов прошел в Люберцах

В лесопарке «Чемпион» в Дзержинском впервые прошел «Арбузный кросс». В спортивном празднике приняли участие более 100 жителей округа, среди которых были целые семьи и самые юные спортсмены.

Для участников подготовили несколько дистанций. Самые маленькие спортсмены преодолели 100 метров, остальные участники вышли на трассы длиной 200 и 500 метров, 1 и 2 километра. Мужчины старше 16 лет соревновались на дистанции 3 километра. Самому юному участнику забега было всего два года.

После финиша спортсменов ждал сладкий подарок — всех угощали спелыми арбузами. Всего гости праздника съели около 400 килограммов ягод. Маленькие участники также получили подарки от благотворительного фонда «Много детства».

«Сегодня в лесопарке „Чемпион“ впервые прошел „Арбузный кросс“. Эту идею мы позаимствовали у коллег из Одинцова. Надеюсь, что такой осенний кросс станет еще одной доброй спортивной традицией в Дзержинском», — отметила бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам и организатор мероприятия Наталья Коростелева.

По итогам соревнований победителям и призерам вручили медали и подарки.

Организаторами мероприятия выступили спортивная школа «Орбита» и спортклуб Натальи Коростелевой. В проведении праздника помогали волонтеры молодежного центра «Лидер».