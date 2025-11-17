Осенний праздник для детей прошел в ДК «Луговая» в Лобне
Мероприятие под названием «Осенеffка» собрало множество юных жителей Лобни. Программа праздника включала разнообразные активности.
Ребята приняли участие в двух творческих мастер-классах. Для гостей организовали игровую зону и аквагрим, показ мультфильмов, неоновую дискотеку и химическое шоу. В рамках интерактивной части дети сами разыграли две сказки.
На протяжении всего праздника участники получали баллы, после чего по итогам дня были определены победители. Призерам вручили заслуженные награды, а остальным ребятам — поощрительные подарки с городской символикой.
«Подобные события важны для развития творческих способностей детей и организации содержательного досуга. Мы рады, что смогли создать для ребят настоящий праздник», — отметили в доме культуры «Луговая».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.