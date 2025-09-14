Осенний бал прошел в парке Мира в Коломне ко Дню города. На танцевальной площадке встретились поклонники старинных вальсов, танго и кадрилей.

Организатором фестиваля выступил клуб «Коломенский бал», к которому присоединились танцевальные пары из других хореографических коллективов Подмосковья.

«Очень много мероприятий проходит в сентябре, поэтому танцоров осенью довольно трудно собрать всех вместе. Фестиваль „Осенний бал“ проходит под открытым небом впервые, его участниками стали 13 пар», — рассказал руководитель клуба исторического танца «Коломенский бал» Михаил Зилотин.

В программе прозвучали вальс «Лесная утка», контрданс «Вальс герцога Кентского», кадриль «Казуарина», танго «Баттерфляй», цыганская полька и многое другое. Участники уже готовятся к следующему событию. Уже 4 октября в Коломне пройдет «Кленовый бал».

«Будем танцевать любимые многими стилизованные и современные танцы, по которым все уже успели соскучиться. Рады приветствовать на вечере как опытных танцоров, так и новичков, которые только мечтают приобщиться к бальной культуре», — отметил Михаил Зилотин.