Осенний бал для пенсионеров провели в Раменском

В округе прошел традиционный осенний бал для участников программы «Активное долголетие». Идея проведения подобного мероприятия возникла еще год назад, с целью создания единой площадки для творческих коллективов, состоящих из людей старшего возраста, и реализации совместного проекта, объединяющего их таланты и увлечения.

«В прошлом году мы организовали отчетный концерт, в котором участвовали долголеты из соседних округов Московской области. Это был двухчасовой концерт без перерывов, который зрители посмотрели на одном дыхании», — сообщила руководитель программы «Активное долголетие» во Дворце культуры «Сатурн» Александра Скрипина.

Для участников были организованы регулярные репетиции, предоставлен танцевальный зал и фойе Дворца культуры. Особое внимание было уделено дресс-коду: для дам — элегантные платья, для кавалеров — строгие костюмы. Танцоры исполнили вальс, менуэт, польку и русскую кадриль.

Для всех желающих был организован мастер-класс по народному танцу «Падергас», где каждый мог разучить основные движения и приобщиться к русской танцевальной культуре.