Оркестр народных инструментов «Метелица» в Воскресенске отметил 35-летие

29 марта во Дворце культуры «Химик» состоялся юбилейный концерт народного коллектива оркестра народных инструментов «Метелица» под руководством Владимира и Елены Черкасовых. Коллектив, которому исполнилось 35 лет, за это время не только совершенствовал мастерство, но и защитил почетное звание «Народный».

С поздравлениями выступили начальник управления культуры администрации округа Елена Баклушина и руководитель ДК «Химик» Елена Москалева. Со сцены звучали любимые мелодии: «Гляжу в озера синие», «Калинка», «Дорогой длинною», «Подмосковные вечера» и другие. Зал отвечал музыкантам бурными овациями, а в финале публика долго не отпускала артистов, одаривая их цветами и возгласами «Браво!».

В концерте также приняли участие народный коллектив вокальный ансамбль «Надежда» (руководитель Валентина Якунина), солист Павел Козюберда, юная пианистка Мария Кирильченко (руководитель Вера Квач).

Оркестр «Метелица» — частый гость на всех праздниках округа, участник областных конкурсов народного творчества. Богатый и разнообразный репертуар позволяет коллективу вести активную концертную деятельность.