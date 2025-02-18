Оркестр из Люберец стал дипломантом всероссийского конкурса

Воспитанники детской музыкальной школы № 2 из Люберец поучаствовали в ежегодном всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Ребята стали дипломантами первой степени.

Конкурс является престижным творческим состязанием. Председателем жюри выступил народный артист России, профессор Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, композитор Сергей Лукин.

«Победа в конкурсе очень важна для всей школы. Наши юные музыканты оркестра „Русский лад“ под руководством Валерия Калинина создают оригинальные произведения, которые звучат на высоком музыкальном уровне», — отметила директор детской музыкальной школы № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.

Также Татьяна Матвеева поблагодарила педагогов, которые готовили ребят к этому конкурсу, и пожелала им творческих успехов и новых достижений.