Оркестр из Люберец победил на областном музыкальном конкурсе

В XII Московском областном открытом конкурсе оркестрового музицирования в этом году приняли участие свыше 1300 человек из 39 коллективов. Оркестру народных инструментов «Русский лад» Детской музыкальной школы № 2 из Люберец вручили диплом лауреата I степени.

Директор Детской музыкальной школы № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева поблагодарила преподавателей и их воспитанников, которые участвовали в подготовке к творческому состязанию: Зою Бойкову, Надежду Малышкову, Александра Зимакова, Андрея Симакова, Наталью Бессонову, а также руководителя коллектива Валерия Калинина.

«Огромный труд, творческая фантазия и ее воплощение — вот, что стоит за этой победой в таком важном, рейтинговом конкурсе! Желаю дальнейших успехов!» — сказала Татьяна Матвеева.

Отметим, что Московский областной открытый конкурс оркестрового музицирования учредило Министерство культуры и туризма региона, проводят его дважды в год.