Организацию платных парковок начали в Балашихе

В Балашихе стартовала работа по созданию платных парковочных мест. Решение об их введении принято в соответствии с распоряжением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Платные парковочные зоны планируют организовать на трех ключевых площадках: Луговой проезд, парковка у Пестовского парка; Советская улица; Главная улица, микрорайон Ольгино.

Жители домов, расположенных вблизи этих парковок, смогут оформить резидентское разрешение, которое дает право бесплатно пользоваться местом в течение одного года. Такое разрешение предоставляется собственникам квартир и домов, а также гражданам, проживающим по договору социального или служебного найма в соответствующем районе.

Для оформления резидентского разрешения необходимо подать заявку через портал «Госуслуги». Процедура включает предоставление необходимых документов, оплату государственной пошлины и ожидание уведомления о готовности разрешения.

Введение платных пространств направлено на оптимизацию дорожного движения и улучшение условий для жителей Балашихи, а также на повышение дисциплины использования парковочных мест в городе.