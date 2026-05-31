Организацию летней оздоровительной кампании обсудили в Мытищах

Организация летней оздоровительной кампании стала ключевой темой оперативного совещания главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, состоявшегося в администрации округа 27 мая. В этом году 25,5 тысячи детей примут участие в оздоровительной кампании.

Традиционно будут работать школьные лагеря. На базе 19 школ организуют 22 лагеря с дневным пребыванием: первая смена — с 1 по 30 июня, вторая смена — с 3 по 31 июля. График работы — с 8:30 до 18:00. Предусмотрено трехразовое питание. В каждой смене будут реализованы программы дополнительного образования, проектные мастерские и кружки по интересам.

На базе школ № 3, 4, 6, 29, 34, 36 пройдут «Умные каникулы-2026». В этом году 6000 ребят ждет новый формат с профильными сменами. Максимум внимания уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: отдых для этой категории будет организован в лагерях Московской области. Дети из семей участников СВО отдохнут в лагерях Подмосковья и Краснодарского края. По вопросам получения путевок семьи защитников могут обратиться по телефону: 8 (495) 583-73-73.

В детско-юношеском центре «Галактика» пройдет 7 экспедиций, в которых примут участие 150 детей. На территории округа будут работать три загородных оздоровительных лагеря: «Новая волна», «Звучи» и «Бест френдс». Для подростков предусмотрены трудовые бригады — в этом году в них примут участие 871 человек.

Уважаемые родители! Если вы приобретаете путевки самостоятельно, обязательно проверьте лагерь в реестре на сайте «Детский отдых в Подмосковье». Дополнительная информация о детских лагерях размещена на региональном портале. Работают телефоны «горячей линии»: 8 (498) 602-75-27, 8 (498) 602-21-45.