Организацию дорожного движения обсудили в микрорайоне Дружба в Мытищах

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков встретился с жителями, чтобы обсудить устройство пешеходных тротуаров и заездных карманов в микрорайоне. Горожане ранее пожаловались на отсутствие парковочных мест рядом с домами из-за стоянки автобусов.

Затронули на встрече и вопрос по маршруту 1133а, который курсируем между станцией метро ВДНХ и микрорайоном Дружба. Автобусы среднего и большого класса будут работать на этом отрезке, что улучшит транспортную доступность и комфорт пассажиров.

Работы по обустройству кругового пересечения проведут в соответствии с проектом департамента транспорта Москвы. Возможность реализации этого проекта проработают до 15 октября 2025 года, а при положительном заключении работы начнут в 2026 году.