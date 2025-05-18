Организация «Отцы рядом» провела мероприятие для поддержки молодежи в Серпухове

В центре «Маяк» состоялось просветительское мероприятие «Благая весть», организованное межрегиональной общественной организацией «Отцы рядом» при поддержке общероссийского движения «Здоровое Отечество» и проекта «Точка роста». Акция стала частью серии мероприятий, которые организация проводит в разных регионах России.

Главная цель «Благой вести» — мотивировать молодежь на образование, здоровый образ жизни и культурное развитие, а также помочь детям из неблагополучных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Особое внимание уделяется формированию правовой грамотности, пониманию профессий и корректировке поведения воспитанников центра.

«Мы стараемся корректировать этот трек их поведения и дальнейшей жизни, настраивая их на крепкие семьи, на здоровое общение, здоровую коммуникацию», — рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

В мероприятии приняли участие юристы, педагоги, спортсмены, медиаперсоны, предприниматели и студенты Московского государственного юридического университета, которые провели занятия по правовому просвещению.

Программа включала спортивные соревнования — разминку, балансборд, поднятие гирь, перетягивание каната и стойку в планке. После спорта ребят ждали концертные номера, викторина с правовыми загадками и презентация основных понятий прав, обязанностей и ответственности.

Воспитанники центра получили подарки, а также была оказана помощь с приобретением шин для экскурсионных автобусов центра «Маяк».