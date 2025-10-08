Организации Шатуры отметили 120-летие профсоюзного движения

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею профсоюзного движения и 35-летию Федерации независимых профсоюзов России, состоялось в шатурском лицее. Праздник собрал членов, ветеранов и руководителей профсоюзных объединений.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова поздравила со знаменательными датами всех собравшихся и поблагодарила за целеустремленность, активную жизненную позицию и вклад в развитие округа.

С поздравлениями и словами благодарности к коллегам и особенно ветеранам движения обратилась также председатель профсоюзных организаций Шатуры Наталья Кузнецова.

На празднике наградили почетными грамотами и благодарственными письмами лучших членов профсоюзных организаций округа. Творческим подарком для них стал концерт артистов Дома культуры имени Нариманова.

На территории Шатуры действуют семь отраслевых профсоюзов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, в органах власти, на предприятиях энергетической промышленности, автотранспорта и лесных отраслей. В их состав входят около 13 тысяч человек.