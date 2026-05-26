Организатор проекта «Кедры России» планирует озеленить Шаховской округ

В деревне Степаньково Шаховского округа Московской области Иван Санжаров, руководитель проекта «Кедры России», инициировал акцию по посадке кедров. С начала года он высадил около пяти миллионов саженцев на восьми сотках земли. Этой осенью молодым кедрам исполнится полтора года.

Всего организатору выделили 49 гектаров для посадки. В прошлом году он посеял две тонны семян кедров. На территории питомника в деревне Степаньково произрастает около 30 пород деревьев, лиан и кустарников.

«Моя основная цель — озеленение всех населенных пунктов. С 2019 года по настоящее время из Калининградского питомника, который также находится в моем владении, бесплатно отправлен 1 162 268 саженцев кедра в 74 региона для озеленения общественных территорий», — рассказал организатор проекта Иван Санжаров.

Для получения саженцев необходимо подать заявку на имя директора АНО «Кедры Родины» Санжарова И.И. с указанием ФИО и телефона заявителя, количества саженцев, места и координат посадки. Заявки подавать на MAX по ссылке: https://max.ru/join/DtxQ4sQdFByG4SwZa6DGLGfT. При получении саженцев иметь заявку на бумажном носителе и емкость под саженцы.

Питомник находится по адресу: Московская область, Шаховская, деревня Степаньково, улица Дачная, «Кедры Подмосковья», ориентир — флаг России.