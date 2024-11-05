Выставка художников студии «Оранжевый кот» открылась в Мытищах

Юбилейная выставка творческой мастерской «Оранжевый кот» начала работу в историко-художественном музее. На ней представлено около 70 работ учеников студии.

Занятия для взрослых и детей разного возраста в студии проводят члены Союза художников и Гильдии арт-педагогов. Воспитанники «Оранжевого кота» не раз становились лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов.

Посетители выставки могут познакомиться с работой мастерской, а также поучаствовать в бесплатных мастер-классах по лепке из глины, рисованию масляной пастелью, познакомиться с тонкостями работы на гончарном круге.

Экспозиция будет работать до 10 ноября.

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