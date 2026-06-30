Оранжерею при школе № 29 в Подольске обновили

В честь десятилетнего юбилея оранжереи при школе № 29 ученики и педагоги школы заменили пленку зеленой лаборатории, обновили мы гелиоколлектор, тепловой насос и поставили ветрогенератор. Здесь ученики школы проводят эксперименты и наглядно реализуют научные проекты по биологии.

Оранжерея — любимое место учеников школы № 29. Недавно она отметила свой десятилетний юбилей. В уникальной зеленой лаборатории площадью 200 квадратных метров создано три климатические зоны, где уживаются разные виды растений, животных и пресмыкающихся.

«Здесь было две принципиально разные идеи, которые соединились в этом комплексе. Первая — это современные технологии выращивания растений. Второе — это энергия, которая необходима для таких комплексов. Мы решили брать ее не из горючих углеводородов, а из альтернативных источников», — сказал рассказал заместитель директора школы Игорь Царьков.

Комплекс использует пять альтернативных источников энергии. Часть из них заменили. В этом деле участвовал ученик 11 класса Дмитрий Моисеев.

«Мы обновили гелиоколлектор, тепловой насос, поставили ветрогенератор. В планах — поставить еще девять таких», — рассказал он.

Обновили наружную пленку, чтобы растения чувствовали себя комфортнее. За ними следят ученики школы, а помогает в этом профессиональный озеленитель Ирина Рогачева.

Для растений созданы благоприятные условия благодаря особым системам полива и освещения. Для каждой зоны — свои. Во время обновления установили и новую систему кондиционирования.

В оранжерее можно встретить красноухих черепах, кроликов, попугаев и морских свинок.

В оранжерее школьники ставят эксперименты и реализуют собственные проекты. Сейчас в учреждении идет набор в два класса естественно-научного направления: агротехнический и медицинский. Также школа сотрудничает с Тимирязевской академией и федеральным исследовательским центром животноводства, где ребята могут пройти стажировку.