Развитие промышленности и укрепление технологического суверенитета — один из приоритетов Народной программы «Единой России». Коломенское предприятие по производству компонентов для поездов осваивает новые высокотехнологичные проекты.

Для заводов Московской области действуют различные меры поддержки: льготные кредиты, промышленная ипотека, субсидии на приобретение оборудования и модернизацию производства. Коломенский опытно-механический завод уже несколько лет активно использует эти механизмы.

Директор завода Дмитрий Бузин рассказал, что предприятие использовало субсидии по лизингу, льготное кредитование от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и промышленную ипотеку.

Благодаря этому завод приобрел листогибы, лазерный комплекс, трубогиб, а также новую производственную площадку для размещения композитного производства и окрасочной линии. За счет этого предприятие увеличило производство в два раза.

Завод выпускает комплектующие для железнодорожного транспорта: элементы внутренней отделки, багажные полки, потолки, панели, шкафы и кабины машиниста. Сейчас предприятие участвует в создании водородного поезда для Сахалина — первого в России. Это один из новых высокотехнологичных проектов, реализуемых при поддержке государства.

Поддержка позволяет предприятиям модернизировать производство и укреплять технологический суверенитет страны. В Подмосковье реализуют около 1800 инвестиционных проектов, которые создадут более 420 тысяч рабочих мест.

Народная программа, с которой партия победила на выборах в 2021 году, уже выполнена на 98%.