Пожарные в Щелкове провели учения для коллег из разных стран

Щелковские огнеборцы поделились опытом с зарубежными коллегами, проходившими обучение в Академии Министерства черезаычайных ситуаций России. В учениях приняли участие спасатели из множества стран, включая Азербайджан, Камерун и Малайзию.

Учения, которые прошли на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье», стали важным этапом международного сотрудничества в сфере гражданской обороны. В рамках тренировки щелковские спасатели показали методы тушения пожаров, эвакуации людей и спасения звеньев газодымозащитной службы в условиях высокой опасности. Зарубежные участники высоко оценили уровень подготовки российской команды и слаженность действий в экстремальных ситуациях.

Особое внимание было уделено алгоритму спасения личного состава, оказавшегося в опасности. Этот метод, основанный на приоритетности поиска и спасения, привлек внимание профессионалов из других стран, отметивших его эффективность и практическую ценность.

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