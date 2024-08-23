Опыт лагеря «Литвиново» по организации отдыха детей изучат в Узбекистане

Делегация педагогов из Узбекистана прибыла в Подмосковье для обмена опытом. Директора образовательных учреждений Ташкента побывали в оздоровительном лагере «Литвиново» и изучили организацию детского отдыха в одном из лучших центров страны.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что гости региона познакомились с жизнью лагеря «Литвиново», его устоями, обычаями и традициями. Руководитель центра рассказал о системе организации детского отдыха, развлекательных и образовательных программах.

Делегатам организовали экскурсию по лагерю и показали инфраструктуру. Они посетили концертный и спортивный залы, бассейн, боулинг и корпуса, где встретились с отдыхающими ребятами. Гости поучаствовали в мастер-классах и даже сыграли с детьми в волейбол и партию на бильярде.

Особый интерес вызвал палаточный лагерь, где уже вторую смену отдыхают дети, не боящиеся полевых условий.

Около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье — 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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