Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье

Воробьев: более 150 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета

Около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье — 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Глава региона подчеркнул, что школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. Поэтому правительство Подмосковья прикладывает все усилия, чтобы разнообразить отдых детей.

«В этом году организовали отдых в более тысячи детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще четыре — на Черном море. Особое внимание тем, кому необходима наша забота, поддержка. Так, в лагере „Литвиново“ этим летом смогут бесплатно отдохнуть около трех тысяч детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции», — указал губернатор.

Воробьев отметил, что порядка 4,5 тысячи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность провести несколько недель на черноморском побережье.

«За июнь–июль в детских лагерях побывало уже более 150 тысяч ребят, планируем, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч», — добавил Воробьев.