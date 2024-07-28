Дети в центре внимания. Андрей Воробьев рассказал о работе летних лагерей в Подмосковье
Воробьев: более 150 тысяч детей отдохнули в подмосковных лагерях с начала лета
Около 80 тысяч детей посетили загородные лагеря Московской области за первые два месяца летнего сезона. При этом в пришкольных отдохнули порядка 70 тысяч ребят, а на черноморском побережье — 3,5 тысячи. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что школьные каникулы — счастливая пора в жизни каждого ребенка. Поэтому правительство Подмосковья прикладывает все усилия, чтобы разнообразить отдых детей.
«В этом году организовали отдых в более тысячи детских лагерях — 105 из них находятся за городом, 985 при школах, а еще четыре — на Черном море. Особое внимание тем, кому необходима наша забота, поддержка. Так, в лагере „Литвиново“ этим летом смогут бесплатно отдохнуть около трех тысяч детей, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции», — указал губернатор.
Воробьев отметил, что порядка 4,5 тысячи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность провести несколько недель на черноморском побережье.
«За июнь–июль в детских лагерях побывало уже более 150 тысяч ребят, планируем, что до конца лета отдохнуть смогут еще порядка 30 тысяч», — добавил Воробьев.
В Подмосковье работают 22 федеральных загородных лагеря, два региональных, 11 муниципальных и 70 частных. Их тематика варьируется — есть творческие, спортивные, военно-патриотические, туристические, палаточные, языковые, экологические, музыкальные и технические.
Как и в прошлом году, три тысячи детей в возрасте от 7 до 15 лет, чьи отцы участвуют в специальной военной операции, смогут провести время в лагере «Литвиново». Это учреждение входят в десятку лучших летних оздоровительных лагерей России и располагается в живописной местности Наро-Фоминского городского округа, неподалеку от деревни Литвиново.
Площадь лагеря превышает 15 гектаров. На его территории находятся 14 спальных корпусов для детей, два корпуса для сотрудников, концертный зал, центр досуга, лечебный корпус с двумя бассейнами и столовая. Дети могут заниматься в двух спортивных залах и тренажерном зале, играть в настольный теннис, пользоваться открытым теннисным кортом, ролледромом, а также участвовать в играх в дартс, бильярд и боулинг.
В лагере располагаются три футбольных поля, универсальная и баскетбольная площадки, по две волейбольные и бадминтонные площадки, полоса препятствий для сдачи норм ГТО, воркаут-зона. Работают кружки по робототехнике, созданию мягких игрушек, бумагопластике, бисероплетению, живописи, квиллингу, термомозаике, искусству Китая, лепке, папье-маше, валянию из шерсти, хореографии, хоровому пению и литературному творчеству.
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