Опубликовали график работы медицинских учреждений во Фрязине в праздники

В связи с празднованием Дня Победы в округе внесены изменения в график работы медицинских учреждений, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для жителей в период праздничных дней. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Щелковская больница», в структуру которого входят медицинские учреждения Фрязина.

Согласно опубликованной информации, детская и взрослая поликлиники Обособленного подразделения имени Гольца, расположенные во Фрязине, будут осуществлять прием пациентов по следующему расписанию: 10 мая поликлиники будут работать в режиме сокращенного рабочего дня с 09:00 до 14:00, 8, 9 и 11 мая объявлены выходными днями для детской и взрослой поликлиник.

Отделение неотложной медицинской помощи будет функционировать в усиленном режиме и обслуживать вызовы все праздничные дни с 08:00 до 20:00.