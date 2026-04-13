В Подмосковье продолжается модернизация системы пассажирских перевозок с акцентом на комфорт и цифровые решения. Каких изменений можно ожидать в работе транспорта, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Особое внимание по-прежнему уделяют пригородному сообщению и взаимодействию с РЖД.

«В свое время у нас был ряд обращений, и видеообращений в части состояния вагонов, температуры, безопасности. Прошу эту тему тоже не оставлять без внимания», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Одной из ключевых задач остается повышение качества пассажирских перевозок. Власти региона делают ставку на цифровую трансформацию отрасли, которая уже приносит ощутимые результаты.

Крупнейший перевозчик Подмосковья — «Мострансавто» — проходит масштабное обновление: только в 2025 году компания реализовала пять цифровых проектов. Это позволило сократить административный персонал примерно на 8%, уменьшить объем бумажной работы и ускорить процессы, включая гарантийный ремонт машин.

Работа продолжается и сейчас: на предприятии оптимизируют бизнес-процессы, устраняют дублирование функций, а часть рутинных задач передают системам с использованием искусственного интеллекта.

Каждый подобный проект оценивают с точки зрения эффективности, безопасности и удобства для людей. Высвободившиеся ресурсы направляют на развитие компании — повышение зарплат сотрудников, улучшение условий труда и обновление технической базы.

Главным ориентиром для властей остается мнение пассажиров, которое учитывают при составлении плана дальнейшей работы.