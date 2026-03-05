Опрос по подключению сел к скоростному интернету проведут в Подмосковье

Жителей Подмосковья пригласили на опрос по подключению сел и деревень к высокоскоростному домашнему интернету. Пройти его можно до 31 марта на «Госуслугах» .

Как рассказали в региональном Мингосуправления, в опросе могут поучаствовать жители деревень и сел с населением от 100 до тысячи человек.

«Речь идет о населенных пунктах, в которых государство уже построило инфраструктуру связи в рамках федеральных проектов. Например, к интернету подключены социально значимые объекты или построены базовые станции мобильной связи», — пояснили в ведомстве.

Голосовать могут жители с российским гражданством, выбирая населенный пункт по месту прописки. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и перейти по ссылке.