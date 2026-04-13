Определились участники «Финала четырех» Школьной лиги Подмосковья

В Московской области завершился региональный этап Школьной лиги. По итогам матчей был утвержден календарь «Финала четырех», сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в четырех дисциплинах: футзал, волейбол, баскетбол 3х3 и шахматы. Решающие матчи пройдут с 20 по 24 апреля на спортивных площадках региона.

20 апреля в усадьбе Гребнево (Щелковский городской округ) откроются шахматные соревнования. За победу поборются команды из Щелкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов.

21 апреля во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах пройдут матчи по баскетболу 3х3. В турнире среди девушек выступят команды Люберец, Мытищ, Ленинского и Богородского округов, среди юношей — Лобни, Одинцовского, Раменского и Павлово-Посадского округов.

22 апреля в Чехове на базе Дворца спорта «Олимпийский» состоится финальный этап по футзалу. Участие примут команды из Чехова, Красногорска, Фрязина и Жуковского.

Соревнования по волейболу пройдут в два дня. 23 апреля в Подольске определятся сильнейшие среди девушек. 24 апреля в спортивном комплексе «Орион» в Балашихе — среди юношей.

По итогам «Финалов четырех» в каждой из дисциплин определят абсолютных чемпионов соревнований.

В региональном этапе Школьной лиги Подмосковья участвуют 336 команд. В каждой дисциплине представлено по 56 команд. Всего в проекте участвуют более 10 000 юных спортсменов.

Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к спорту.