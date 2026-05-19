Определились финалисты регионального этапа «Президентских состязаний»

На спортивных базах городских округов Люберцы, Домодедово, Красногорск и Пушкинский прошли отборочные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Соревнования проходили с 12 по 16 мая 2026 года. В них приняли участие 828 школьников из 53 муниципальных образований Московской области. «Президентские состязания» направлены на развитие физической культуры и спорта среди школьников, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни.

По итогам отборочных соревнований в финал вышли команды городских и сельских школ, которые представят Московскую область в следующем этапе соревнований. Среди участников финала — команды школ из Люберец, Павловского Посада, Пушкинского, Мытищ, Химок, Власихи, Домодедова, Жуковского, Щелково и других городских округов.