Опоры освещения установили на стадионе в поселке Малаховка в Люберцах

Руководитель Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергей Стрекаловский рассказал, что в настоящее время на стадионе также практически завершена укладка щебня под беговые дорожки, обустроены колодцы дренажной системы. Полностью готово к укладке искусственного газона футбольное поле, в ближайшее время эти работы будут выполнены.

Реконструкцию объекта планируют закончить в конце сентября текущего года.

Напомним, на базе стадиона «Труд» проводятся мероприятия по приему норм ГТО, работают секции по футболу, боксу, гимнастике, шахматам, ОФП для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».