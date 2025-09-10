Опоры для уличных фонарей установили по восьми адресам в Королеве

Благодаря губернаторской программе «Светлый город» в Королеве продолжается масштабная модернизация системы уличного освещения. Рабочие уже установили опоры для фонарей по восьми адресам, в ближайшее время их подключат к электросети.

Уличные светильники разместят в местах с высокой проходимостью и социальной значимостью: у домов № 26-№ 30 по улице Сакко и Ванцетти, вблизи дома № 12 по улице Карла Маркса, рядом с домом № 2 Б на проспекте Королева, у дома № 15 по улице Калинина, вблизи дома № 27 по улице Марины Цветаевой, рядом с домом № 14 Б по улице Горького, рядом с домом № 30 по улице Тихонравова и на улице Комитетской в микрорайоне Юбилейный.

Перечень адресов для обновления уличного освещения составили с учетом пожелания местных жителей. Их собрали во время голосования на портале «Добродел».

Отметим, что в этом году в городском округе Королев планируют поменять 900 неэнергоэффективных светильников на светодиодные. Помимо этого, модернизируют 27 шкафов управления наружным освещением. Их оборудуют автоматизированной системой управления.