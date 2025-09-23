Опорный пункт полиции отремонтировали на Физкультурной улице в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова и начальник местного Отдела МВД России Владимир Демурчян оценили результаты масштабного ремонта, который завершили в опорном пункте полиции на Физкультурной улице. Они отметили, что помещение соответствует всем нормам и требованиям.

Там заменили электропроводку, обновили полы, установили новые двери и сантехнику, покрасили стены.

Ремонтные работы завершили и в здании на улице Гагарина, где расположена Госавтоинспекция ОМВД России по городскому округу Лобня. В опорном пункте полиции на Мирной улице также проходит ремонт. В ближайшее время обновят и помещение на улице Булычева.

«Уверена, что отремонтированные помещения станут комфортным рабочим пространством для правоохранителей, ежедневно трудящихся над обеспечением безопасности и спокойствия граждан», — отметила Анна Кротова.