Опиловку сухостойных деревьев провели в Жуковском

В округе продолжаются работы по опиловке сухих деревьев. На улице Молодежная сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» обрезали сухие ветки, начиная с верхней части деревьев.

Эта инициатива возникла по просьбе местных жителей, которые на выездной администрации выразили обеспокоенность состоянием аварийных и сухих деревьев на своей улице. Представитель МБУ отметил, что данные работы были проведены на улице Гагарина у дома № 49 и на улице Молодежная вблизи дома № 17.

Для выполнения работ была использована техника, включая машину-манипулятор с люлькой, которая поднимает рабочих на необходимую высоту для качественной обрезки. После того, как сухие ветви были успешно спилены, специалисты позаботились об их утилизации.

Жительница улицы Молодежная, Анна Петрова, поблагодарила коммунальщиков за проведенную работу.

«Я очень рада, что на нашу просьбу откликнулись. Эти деревья создавали опасность, особенно во время сильного ветра. Теперь мы можем быть спокойны за безопасность наших детей. Спасибо всем, кто занимается благоустройством нашего округа», — отметила Анна Петрова.