Опиловку деревьев проведут в Жуковском

В округе представители администрации продолжают регулярные пешие обходы дворовых территорий, направленные на контроль за их содержанием и оперативное решение возникающих проблем. Заместители главы провели обходы на семи улицах Жуковского.

Вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов, членами Общественной палаты, а также сотрудниками управляющих и обслуживающих организаций, они посетили дворы на улицах Гудкова, Левченко, Солнечная, Клубная, Школьная, Гагарина и Серова.

В ходе обходов были выявлены различные замечания, касающиеся содержания контейнерных площадок, необходимости проведения опиловки деревьев, уборки опавшей листвы на газонах, ремонта кровли жилых домов и наличия вандальных надписей на фасадах зданий.

Все замечания были зафиксированы и взяты в работу соответствующими службами. В администрации жителей заверили, что необходимые меры будут приняты в кратчайшие сроки, чтобы устранить выявленные недостатки и привести дворовые территории в порядок.