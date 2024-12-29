Оперная певица из Подольска получила грант губернатора Подмосковья

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил оперную певицу Дарью Вуйчик с получением гранта губернатора Московской области. Она победила в номинации «Молодой талантливый автор».

Дарья Вуйчик руководит оперной студией Dolce Vосево во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске, она также предложила идею проекта «Музыкальный салон „Бельканто“».

Обладательница выдающегося по красоте и силе голоса теперь сможет воплотить еще одну творческую идею, она выпустит театрализованную постановку «Музыкальные свидания Петра Чайковского». В основу проекта войдут классические произведения известного русского композитора, педагога и дирижера. Премьера пройдет в следующем году.

«Поздравляю Дарью с очередным успехом! Желаю еще больше вдохновения, ярких выступлений, преданных поклонников таланта», — сказал Григорий Артамонов.