Операция «Елочка» по охране хвойных лесов началась в Подмосковье

Ежегодная операция «Елочка» по защите хвойных лесов от незаконных рубок началась в Подмосковье. Патрулирование и рейды будут проводить с 16 по 31 декабря включительно.

«Организованы дежурства должностных лиц лесной охраны, а также увеличена кратность патрулирования лесов. В рейды отправляются патрульные группы. Лесные участки, подлежащие осмотру, уже определены в каждом лесничестве», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Жителей Подмосковья предупредили, что за самовольную рубку деревьев предусмотрены штрафы от пяти до 500 тысяч рублей. Нарушителей также могут привлечь к уголовной ответственности.

К Новому году можно самостоятельно выбрать и срубить елку на законных основаниях. Такие услуги предоставляют в трех лесных питомниках Подмосковья. Цены на хвойные деревья стартуют от 1,7 тысячи и доходят до 35 тысяч рублей.