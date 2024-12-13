Комлесхоз Подмосковья назвал цены на новогодние ели в питомниках

Жители Подмосковья смогут самостоятельно выбрать и срубить елку к Новому году в трех лесных питомниках. Цены на хвойные деревья стартуют от 1,7 и доходят до 35 тысяч рублей.

Цены на елочки зависят от их высоты:

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что акция «Ель домой — всей семьей!» начинается 14 декабря. Специальные новогодние плантации хвойных деревьев подготовили в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Ульянинском питомниках.

В Сергиево-Посадском питомнике можно купить колючую голубую и сизую ели. Стоимость таких деревьев выше:

* 1,5–2 метра — 3300 рублей;

* 2,1–3,0 метра — 5000 рублей;

* 3,1–4,0 метра — 16 500 рублей;

* 4,1–6,0 метра — 28 000 рублей;

* 6,1–7,0 метра — 35 000 рублей.

В лесных питомниках Комлесхоза также можно приобрести хвойный лапник для новогоднего декора. Одна еловая ветка обойдется в 60 рублей, а сосновая — в 50. Лапа колючей ели — 90 рублей.

Питомники будут работать с 14 по 30 декабря, с 10:00 до 15:00.